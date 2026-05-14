Слот оцінив свої шанси залишитися в Ліверпулі

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот вважає, що залишиться на своїй посаді після завершення поточного сезону.

Слова 47-річного нідерландського фахівця наводить Фабріціо Романо.

"У мене є всі підстави вірити, що я буду головним тренером Ліверпуля у наступному сезоні. Плани вже складені, тривають переговори між клубом і гравцями, і я в них залучений", – заявив тренер.

Слот очолює Ліверпуль із літа 2024 року, коли замінив Юргена Клоппа. В минулому сезоні привів команду до чемпіонства у АПЛ, у нинішній кампанії "Червоні" ділять із Астон Віллою четверте місце в турнірній таблиці за два тури до фінішу сезону.

Минулого тижня зірковий угорський півзахисник Ліверпуля Домінік Собослай висловив довіру до Слота.