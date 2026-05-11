Ліверпуль презентував меморіал на честь Діогу Жоти
Діогу Жота
Ліверпуль незабаром встановить меморіал на честь колишнього гравця команди Діогу Жоти.
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Меморіал буде присвячений Жоті та його рідному брату, Андре Сілві. Вони загинули разом 3 липня 2025 року в результаті ДТП у Іспанії.
Ліверпуль презентував дизайн меморіалу, він буде встановлений неподалік клубного стадіону Енфілд Роуд на місці, куди після загибелі футболістів вболівальники зносили квіти та інші предмети на пам'ять про португальців. Одним із елементів меморіалу став геймпад, який символізує любов Жоти до відеоігор.
Нагадаємо, після смерті Жоти Ліверпуль назавжди закріпив за ним 20-й номер. У квітні повідомлялося про те, що незабаром вийде біографія форварда.