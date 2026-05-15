Астон Вілла – Ліверпуль: хто фаворит матчу 37 туру АПЛ

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок 37 туру Англійської Прем'єр-ліги-2025/26, в якому Астон Вілла вдома прийматиме Ліверпуль.

На думку ліцензованого букмекера betking, мінімальним фаворитом матчу є гості, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,50. Нічия – 3,60. Виграш господарів – 2,75.

Поєдинок відбудеться 15 травня на "Вілла Парк". Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди зустрічались між собою 1 листопада 2025 року. Тоді підопічні Арне Слота здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.

Зазначимо, що наразі Астон Вілла та Ліверпуль посідають п'яту та четверту сходинки в турнірній таблиці АПЛ. Обидва колективи мають у своєму активі по 59 залікових балів.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.