Тудор близький до звільнення з Тоттенгема: він менше ніж місяць працює у клубі

Ігор Тудор може покинути посаду головного тренера Тоттенгема, який очолив лише 14 лютого 2026 року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Англійський клуб серйозно задумується над зміною наставника, адже "шпори" у трьох матчах під керівництвом 47-річного хорвата не набрав жодного балу – три поразки (від Арсенала 1:4, Фулгема 1:2 та Крістал Пелес 1:3).

Керівництво Тоттенгема розчароване таким початком Тудора, який має контракт до кінця цього сезону, у клубі. Зазначається, що боси команди АПЛ вже провели попередні перемовини з Роберто Де Дзербі щодо можливої співпраці.

Нагадаємо, що колишній тренер донецького Шахтаря 10 лютого 2026 року був звільнений з посади головного наставника французького Марселя. Не виключено, що 46-річний італійський спеціаліст прийде до керма "шпор" за умови збереження прописки команди в АПЛ.

Після 29 турів Тоттенгем йду 16-м у поточному сезоні АПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 29 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Додамо, що наступний поєдинок в АПЛ підопічні Тудора проведуть 15 березня, коли зіграють на виїзді проти Ліверпуля (початок о 18:30 за Києвом).

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем може повернути до свого керма Маурісіо Почеттіно, який наразі очолює збірну США. Камбек може стати після чемпіонату світу з футболу 2026.