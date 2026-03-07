Українська правда
Тудор близький до звільнення з Тоттенгема: він менше ніж місяць працює у клубі

Софія Кулай — 7 березня 2026, 08:41
Ігор Тудор
Ігор Тудор може покинути посаду головного тренера Тоттенгема, який очолив лише 14 лютого 2026 року.

Про це повідомляє The Telegraph.

Англійський клуб серйозно задумується над зміною наставника, адже "шпори" у трьох матчах під керівництвом 47-річного хорвата не набрав жодного балу – три поразки (від Арсенала 1:4, Фулгема 1:2 та Крістал Пелес 1:3).

Керівництво Тоттенгема розчароване таким початком Тудора, який має контракт до кінця цього сезону, у клубі. Зазначається, що боси команди АПЛ вже провели попередні перемовини з Роберто Де Дзербі щодо можливої співпраці.

Нагадаємо, що колишній тренер донецького Шахтаря 10 лютого 2026 року був звільнений з посади головного наставника французького Марселя. Не виключено, що 46-річний італійський спеціаліст прийде до керма "шпор" за умови збереження прописки команди в АПЛ.

Після 29 турів Тоттенгем йду 16-м у поточному сезоні АПЛ-2025/26, маючи у своєму активі 29 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Додамо, що наступний поєдинок в АПЛ підопічні Тудора проведуть 15 березня, коли зіграють на виїзді проти Ліверпуля (початок о 18:30 за Києвом). 

Раніше повідомлялось, що Тоттенгем може повернути до свого керма Маурісіо Почеттіно, який наразі очолює збірну США. Камбек може стати після чемпіонату світу з футболу 2026.

Останні новини