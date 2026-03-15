Манчестер Юнайтед впевнено переграв Астон Віллу в 30 турі АПЛ

У неділю, 15 березня, низкою матчів продовжилася програма 30 туру англійської Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Так, у першому слоті було зіграно три поєдинки, лише в одному з яких вболівальники могли насолодитися голами. Ним став матч Манчестер Юнайтед та Астон Вілли, у якому "червоні дияволи" святкували перемогу з рахунком 3:1.

Водночас у зустрічах Крістал Пелес – Лідс та Ноттінгем Форест – Фулгем були зафіксовані нулі на табло.

Закриватиме футбольний вечір в Англії протистояння Ліверпуля з Тоттенгемом.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

30 тур, 15 березня

Крістал Пелес – Лідс 0:0

Вилучення: 45+5 – Гудмундссон (Лідс)

Нереалізований пенальті: Калверт-Льюїн (Лідс)

Манчестер Юнайтед – Астон Вілла 3:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 53 Каземіро, 1:1 – 64 Барклі, 2:1 – 71 Кунья, 3:1 – 81 Шешко

Ноттінгем Форест – Фулгем 0:0

18:30 Ліверпуль – Тоттенгем

Нагадаємо, вчора, 14 березня, Арсенал вирвав перемогу над Евертоном Віталія Миколенка, а Манчестер Сіті розписав мирову з Вест Гемом.