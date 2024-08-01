Тренер Партизана: Динамо – на іншому рівні

Головний тренер Партизана Александар Станоєвич заявив, що Динамо перебуває на іншому рівні.

Його слова передає Dynamo.kiev.ua.

"Що я можу сказати після цього двоматчевого протистояння... Це наша реалістична картина. Динамо перебуває на іншому рівні командної швидкості порівняно з нашою командою. Ми просто не змогли з ними зрівнятися.

За нинішніх обставин ми не можемо зрівнятися ні з ким у Європі, ми зараз не на рівні єврокубків. Ми повинні міняти футболістів, які показали, що вони не можуть грати на цьому рівні. Але в багатьох є довгострокові контракти, буде складно все змінити. Будемо чекати наступного трансферного вікна.

9 пропущених м'ячів у двох матчах? А ви думаєте, Динамо — легкий суперник? Це боротьба за Лігу чемпіонів. Навіть якби ми програли сьогодні з рахунком 0:1, я б сказав такі самі слова. Київське Динамо — серйозний клуб", — сказав Станоєвич.

Нагадаємо, Динамо знову розгромило Партизан (3:0) у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, завдяки чому гарантувало собі єврокубкову осінь. У третьому кваліфікаційному раунді ЛЧ "біло-сині" зіграють проти шотландського Рейджерс.

Раніше сербський клуб поїхав на товариський турнір в Росію, а головний тренер Партизана порівняв київське Динамо з московським, та заявив, що команда і фанати підтримують братні стосунки з ЦСКА десятиліттями.



