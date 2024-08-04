Лупашко увійшов в історію чемпіонату України

Новий головний тренер львівських Карпат Владислав Лупашко став 300-м головним тренером в історії Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Він дебютував у чемпіонаті України в матчі-відкритті сезону-2024/25 Верес — Карпати. Цей поєдинок завершився нульовою нічиєю.

Зазначимо, що у літнє міжсезоння Лупашко потрапив у дивну історію. У червні Владислав очолив юнацьку команду Карпат після того, як покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги.

За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.

Різні ЗМІ повідомляли, що наставник має замінити Мирона Маркевича у складі "левів", що і сталося після відставки легендарного українського тренера.