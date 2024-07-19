Карпати оголосили нового головного тренера

Львівські Карпати оголосили про призначення Владислава Лупашка на посаду головного тренера команди.

Про це повідомила пресслужба "левів".

Зазначається, що функції старшого тренера основної команди виконуватиме Сергій Лавриненко, тренера воротарів — Богдан Шуст, які також входили до тренерського штабу юнацької команди "біло-зелених".

Напередодні Карпати розірвали контракт із Мироном Маркевичем. За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Маркевич покинув клуб через недостатню комплектацію першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі із Лупашком у команду U-19.

Нагадаємо, що у червні Владислав очолив юнацьку команду Карпат після того, як покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги. За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.