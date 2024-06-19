Колишній тренер Інгульця очолив Карпати U-19

Колишній головний тренер Інгульця Владислав Лупашко очолив юнацьку команду Карпат.

Про це львів'яни повідомили на офіційному сайті.

"Дуже радий стати частиною львівських Карпат. Для мене це велика честь. Мені подобається працювати з молодими футболістами та розкривати їх. Головне завдання юнацької команди — бути опорою для основи. Попереду багато роботи, нові виклики та цікавий дебютний сезон в юнацькому чемпіонаті", — сказав Лупашко.

До тренерського штабу увійшли Сергій Лавриненко, Ігор Єрмаков, Богдан Шуст, Вадим Шутенко та Сергій Вертіль.

Нагадаємо, Лупашко покинув Інгулець, з яким він став чемпіоном Першої ліги. За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на наставника через те, що той захотів перейти у Карпати.