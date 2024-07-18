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Карпати підтвердили відхід Маркевича

Олександр Булава — 18 липня, 18:06
Карпати підтвердили відхід Маркевича

Карпати розірвали контракт з головним тренером Мироном Маркевичем.

Про це повідомляє пресслужба львівського клубу.

Угоду розірвали за взаємною згодою сторін.

За інформацією інсайдера Ігоря Бурбаса, Маркевич покинув клуб через недостатню комплектацію першої команди та приїзд нового тренерського штабу на чолі із Владиславом Лупашком у команду U-19. Саме екстренера Інгульця можуть призначити новим головним тренером "левів".

Маркевич очолював Карпати з літа минулого року. У сезоні-2023/24 він посів з львівським клубом друге місце в Першій лізі й вивів команду в УПЛ. Під керівництвом тренера Карпати здобули 20 перемог у 28 матчах, п’ять разів зіграли внічию і тричі поступилися.

Карпати Чемпіонат України, УПЛ Мирон Маркевич

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