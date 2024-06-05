Інгулець оголосив про відхід Лупашка
Інгулець оголосив, що головний тренер Владислав Лупашко залишив клуб.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Інгулець щиро вдячний головному тренеру Владиславу Лупашку за яскравий сезон, який він провів з нашою командою, завоювавши золоті медалі й вивівши її в Прем’єр-лігу.
Дякуємо Владиславу Вікторовичу за професіоналізм, неймовірну самовіддачу та новаторський підхід, який став запорукою успіху Інгульця в минулому сезоні. Завжди будемо Вас підтримувати та пишатися майбутніми здобутками", — йдеться в заяві клубу.
За інформацією KDK, президент Інгульця Олександр Поворознюк образився на Лупашка через те, що той хотів перейти у львівські Карпати.
Імовірною заміною тренеру розглядається Желько Любенович, викуп якого з Миная обійдеться у 50 тисяч доларів.
Водночас Лупашко має варіант продовження кар'єри у Карпатах, якщо львівський клуб покине Мирон Маркевич, або поїде у зворотньому напрямку — в Минай.
Напередодні журналіст Ігор Бурбас повідомляв, що Мирон Маркевич найближчим часом може покинути Карпати, і фаворитом на посаду головного тренера львів’ян вважається саме наставник Інгульця Лупашко. Однак останній спростував будь-які переговори із "зелено-білими".
Нагадаємо, у весняній частині сезону-2023/24 Інгулець двічі обіграв львівський клуб, завдяки чому став чемпіоном Першої ліги.