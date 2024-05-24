Інгулець переміг Карпати у матчі за золото Першої ліги
Інгулець став чемпіоном Першої ліги України-2023/24.
У вирішальному матчі за золоті медалі команда з Петрового здолала Карпати, яким для збереження першої сходинки було б достатньо й нічиєї.
Чемпіонат України — Перша ліга
10 тур, 24 травня
"Чемпіонська" група
Інгулець — Карпати 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 — Сітало 9, 1:1 — Чех 20, 2:1 — Панасенко 86
Зазначимо, що і в попередньому очному поєдинку сильнішою виявилася команда Владислава Лупашка. Матч у Львові завершився з аналогічним рахунком 2:1.
Турнірна таблиця групи "Чемпіонська" Першої ліги