Інгулець переміг Карпати у матчі за золото Першої ліги

Інгулець став чемпіоном Першої ліги України-2023/24.

У вирішальному матчі за золоті медалі команда з Петрового здолала Карпати, яким для збереження першої сходинки було б достатньо й нічиєї.

Чемпіонат України — Перша ліга

10 тур, 24 травня

"Чемпіонська" група

Інгулець — Карпати 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 — Сітало 9, 1:1 — Чех 20, 2:1 — Панасенко 86

Зазначимо, що і в попередньому очному поєдинку сильнішою виявилася команда Владислава Лупашка. Матч у Львові завершився з аналогічним рахунком 2:1.

Турнірна таблиця групи "Чемпіонська" Першої ліги