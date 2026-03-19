Тудор оцінив дебютну перемогу на чолі Тоттенгема, яка не вивела "шпор" в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Головний тренер Тоттенгема Ігор Тудор висловився про перемогу (3:2) над мадридським Атлетико у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Його слова наводить УЄФА.

Наставник англійського клубу наголосив на негативній серії на домашній арені. Тудор не приховував свого розчарування після звитяги, яка не не дозволила "шпорам" пробитись до чвертьфіналу (за двома іграми 5:7 на користь "матрацників").

Також хорватський коуч запевнив, що його команда буде готова до найближчої гри АПЛ проти Ноттінгем Форест, яка запланована на 22 березня (о 16:15 за Києвом).

"Ми досить довго не вигравали на цьому стадіоні. Грали добре. Звісно, розчаровані, що не пройшли далі, але я повинен бути задоволений, бо по грі все було добре. Цього не вистачило, але я можу привітати своїх гравців. Ми без сумніву виросли як команда. Наш командний дух і віра в себе зміцнилися. Потрібно продовжувати в тому ж дусі. Зараз потрібно як слід відпочити і набратися сил. У нас непроста ситуація з травмами. Але ми будемо готові до недільного матчу з Ноттінгем Форест", – сказав Тудор.

Відзначимо, що перемога над "матрацниками" 18 березня стала першою для Тудора на чолі Тоттенгема. Хорватський фахівець керує "шпорами" з середини лютого 2026-го. Команда провела під його керівництвом вже 6 поєдинків: 1 звитяга, 1 нічия та 4 поразки.

Контракт Тудора з клубом АПЛ розрахований до кінця поточного сезону-2025/26.

Нагадаємо, що Тоттенгем вже встановив найдовшу серію з поразок в історії клубу. "Шпори" після 30 турів посідають 16-те місце серед 20-ти учасників англійської першості, маючи у своєму активі 30 балів. Відрив від зони вильоту складає лише один пункт.

Раніше повідомлялось, що Тудор близький до звільнення з посади головного тренера, а учасника АПЛ може очолити колишній наставник туринського Ювентуса Тьяго Мотта. Водночас була інформація про можливий прихід до керма команди Шона Дайча.