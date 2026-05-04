Де Дзербі оцінив перемогу Тоттенгема, після якої "шпори" залишили зону вильоту
Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі висловився про перемогу своєї команди над Астон Віллою (2:1) у матчі 35 туру Англійської Прем'єр-ліги.
Його слова передає BBC.
Італійський фахівець залишився задоволений виступом підопічних. Він заявив, що треба не збавляти обертів і переконаний у спроможності гравців забезпечити збереження прописки в АПЛ.
"Ми могли забити більше двох голів, особливо в першому таймі. Ми не дозволили їм нічого створити та зіграли дуже добре. Правильний настрій і поведінка на полі – я задоволений грою. Ще до цього матчу я знав, що мої гравці дуже сильні. Ми не повинні забувати ситуацію перед попереднім матчем із Вулвергемптоном. Сезон ще не завершено, і ми не можемо задовольнятися лише цими двома перемогами. Ми повинні продовжувати працювати з тим самим настроєм.
Я вважаю, що моя головна задача – допомогти гравцям показати свої якості. Їхній рівень – це не боротьба за виживання, але ми повинні прийняти це та бути сильнішими за тих, хто занадто багато говорить. Нам не можна втрачати відчуття тиску. Ситуація може змінюватися щотижня, і ми не повинні забувати про наше становище в таблиці та про те, що ми відчували перед матчем із "Вулвз". Ми повинні продовжувати боротися", – сказав Де Дзербі.
Зазначимо, що "шпори" за три тури до завершення чемпіонату змогли піднятись із зони вильоту. Наразі вони посідають 17 місце, випереджаючи Вест Гем на одне очко.
Наступний матч Тоттенгема відбудеться 11 травня. Підопічні Роберто Де Дзербі протистоятимуть Лідсу.