Де Дзербі оцінив перемогу Тоттенгема, після якої "шпори" залишили зону вильоту

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі висловився про перемогу своєї команди над Астон Віллою (2:1) у матчі 35 туру Англійської Прем'єр-ліги.

Його слова передає BBC.

Італійський фахівець залишився задоволений виступом підопічних. Він заявив, що треба не збавляти обертів і переконаний у спроможності гравців забезпечити збереження прописки в АПЛ.

"Ми могли забити більше двох голів, особливо в першому таймі. Ми не дозволили їм нічого створити та зіграли дуже добре. Правильний настрій і поведінка на полі – я задоволений грою. Ще до цього матчу я знав, що мої гравці дуже сильні. Ми не повинні забувати ситуацію перед попереднім матчем із Вулвергемптоном. Сезон ще не завершено, і ми не можемо задовольнятися лише цими двома перемогами. Ми повинні продовжувати працювати з тим самим настроєм.

Я вважаю, що моя головна задача – допомогти гравцям показати свої якості. Їхній рівень – це не боротьба за виживання, але ми повинні прийняти це та бути сильнішими за тих, хто занадто багато говорить. Нам не можна втрачати відчуття тиску. Ситуація може змінюватися щотижня, і ми не повинні забувати про наше становище в таблиці та про те, що ми відчували перед матчем із "Вулвз". Ми повинні продовжувати боротися", – сказав Де Дзербі.