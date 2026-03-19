Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Клуби АПЛ "вляпались" в історію після фіаско в Лізі чемпіонів

Денис Іваненко — 19 березня 2026, 09:54
Клуби АПЛ вляпались в історію після фіаско в Лізі чемпіонів

Напередодні завершилась стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за результатами якої неприємний рекорд оформили англійські клуби.

Про це повідомляє статистичний портал Opta.

З турніру вилетіли в цьому раунді Челсі, Манчестер Сіті, Ньюкасл і Тоттенгем. Раніше ніколи в історії одразу чотири команди з однієї країни не вилітали на одній стадії розіграшу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що за сумою двох матчів жоден із цих колективів навіть не був близький до проходу у чвертьфінал. Бодай в одному з поєдинків англійська команда програвала розгромно.

Як зіграли ці клуби в 1/8 фіналу

  • Челсі – ПСЖ (2:8)
  • Манчестер Сіті – Реал (1:5)
  • Ньюкасл – Барселона (3:8)
  • Тоттенгем – Атлетико (5:7)

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Ліги чемпіонів все одно залишились представники Англії. До цієї стадії турніру пробились Арсенал і Ліверпуль.

Читайте також :
Левандовський став рекордсменом Ліги чемпіонів, перевершивши досягнення легенди Мілана
Ліга чемпіонів Рекорд

Ліга чемпіонів

Ганьбилися з першої до останньої хвилини: Джеррард розніс Галатасарай після фіаско в Лізі чемпіонів
Левандовський став рекордсменом Ліги чемпіонів, перевершивши досягнення легенди Мілана
Ямаль переписав історію Ліги чемпіонів, побивши рекорд Мбаппе
Реал зіграє проти Баварії, чергове дербі Барселони та Атлетико: всі пари 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Барселона не помітила Ньюкасл, розгроми від Баварії та Ліверпуля, Атлетико зберіг перевагу над Тоттенгемом в 1/8 фіналу ЛЧ

Останні новини