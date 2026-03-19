Клуби АПЛ "вляпались" в історію після фіаско в Лізі чемпіонів
Напередодні завершилась стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за результатами якої неприємний рекорд оформили англійські клуби.
Про це повідомляє статистичний портал Opta.
З турніру вилетіли в цьому раунді Челсі, Манчестер Сіті, Ньюкасл і Тоттенгем. Раніше ніколи в історії одразу чотири команди з однієї країни не вилітали на одній стадії розіграшу Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що за сумою двох матчів жоден із цих колективів навіть не був близький до проходу у чвертьфінал. Бодай в одному з поєдинків англійська команда програвала розгромно.
Як зіграли ці клуби в 1/8 фіналу
- Челсі – ПСЖ (2:8)
- Манчестер Сіті – Реал (1:5)
- Ньюкасл – Барселона (3:8)
- Тоттенгем – Атлетико (5:7)
Нагадаємо, що у чвертьфіналі Ліги чемпіонів все одно залишились представники Англії. До цієї стадії турніру пробились Арсенал і Ліверпуль.