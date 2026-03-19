Клуби АПЛ "вляпались" в історію після фіаско в Лізі чемпіонів

Напередодні завершилась стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за результатами якої неприємний рекорд оформили англійські клуби.

З турніру вилетіли в цьому раунді Челсі, Манчестер Сіті, Ньюкасл і Тоттенгем. Раніше ніколи в історії одразу чотири команди з однієї країни не вилітали на одній стадії розіграшу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що за сумою двох матчів жоден із цих колективів навіть не був близький до проходу у чвертьфінал. Бодай в одному з поєдинків англійська команда програвала розгромно.

Як зіграли ці клуби в 1/8 фіналу

Челсі – ПСЖ (2:8)

Манчестер Сіті – Реал (1:5)

Ньюкасл – Барселона (3:8)

Тоттенгем – Атлетико (5:7)

Нагадаємо, що у чвертьфіналі Ліги чемпіонів все одно залишились представники Англії. До цієї стадії турніру пробились Арсенал і Ліверпуль.