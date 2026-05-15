Колишній партнер Забарного залишить Борнмут вільним агентом

Борнмут офіційно підтвердив відхід аргентинського захисника Маркоса Сенесі.

Про це повідомив сайт "вишень".

Влітку завершиться контракт 29-річного центрбека з Борнмутом, і він на правах вільного агента залишить клуб. Його трансферна вартість оцінюється у 22 мільйони євро.

Після переходу з Феєнорду у 2022 році Сенесі став ключовою фігурою в команді, де грав у парі з українцем Іллею Забарним. Цей період виступів в АПЛ став одним з найуспішніших в історії клубу.

Загалом Маркос провів 126 матчів у складі "вишень" та забив 6 голів в АПЛ. У нинішньому сезоні аргентинець зіграв 37 поєдинків у всіх турнірах. Центральний захисник допоміг команді оформити 11 "сухих" матчів.

Раніше повідомлялося, що Сенесі може стати гравцем лондонського Тоттенгема. Проте для цього "шпорам" потрібно уникнути пониження в класі.

Також зацікавлені у підписанні колишнього гравця збірної Аргентини ще два клуби АПЛ – Чеслі та Манчестер Юнайтед.