Арсенал з Тоттенгемом побили рекорд АПЛ по кількості голів з кутових у сезоні

Лондонські Тоттенгем та Арсенал встановили новий історичний рекорд англійської Прем'єр-ліги за кількістю голів, забитих після розіграшу кутових ударів протягом одного сезону.

Про це повідомляє OptaAnalyst.

Завдяки ефективній грі під час стандартних положень обидва колективи зуміли вразити ворота суперників після подач із кутового по 17 разів.

Топ-5 команд з найбільшою кількістю голів після розіграшу кутових в одному сезоні АПЛ:

Тоттенгем Готспур – 17 (2025/26) Арсенал – 17 (2025/26) Вест Бромвіч Альбіон – 16 (2016/17) Арсенал – 16 (2023/24) Олдгем Атлетік – 16 (1992/93)

Нагадаємо, що Арсенал у цьому сезоні провів рекордну кількість "сухих" матчів за останні 32 роки історії лондонського клубу.

Також Арсенал повторив клубний рекорд, який тримається понад пів століття.