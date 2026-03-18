Барселона у матчі з 9-ма голами розтрощила Ньюкасл та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів

У середу, 18 березня, 4-ма поєдинками завершиться стадія 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26.

Так, відкривав ігровий вечір матч-відповідь між Барселоною та Ньюкаслом, який завершився впевненою перемогою каталонського клубу з рахунком 7:2 (у першій зустрічі в Англії команди сильнішого не виявили – 1:1).

Інтрига у матчі зберігалася лише половину протистояння: на голи Рафіньї та Берналя "сороки" відповіди дублем від Еланги, однак під перерву Барселона повернула перевагу після голу Ямала з пенальті.

А от у другому таймі почалося справжнє побиття англійського колективу, яке почав Фермін Лопес, а далі за справу взявся Роберт Левандоський, який оформив дубль. І на цьому "блаугранас" не зупинилися, коли після помилки захисника Ньюкасла Рафінья перехопив передачу в штрафному суперника та вколотив у ворота Рамздейла 7-й гол.

Відіграти таку різницю підопічні Едді Гау у підсумку не змогли, ставши черговим англійським клубом, який завершив виступи у турнірі.

О 22:00 відбудуться ще три поєдинки, які визначать всіх чвертьфіналістів турніру.

Ліга чемпіонів-2025/26

1/8 фіналу

Матчі-відповіді, 18 березня

Барселона – Ньюкасл 7:2 (3:2)

Голи: 1:0 – 6 Рафінья, 1:1 – 15 Еланга, 2:1 – 18 Берналь, 2:2 – 28 Еланга, 3:2 – 45+7 Ямал (пен), 4:2 – 51 Фермін, 5:2 – 56 Левандоський, 6:2 – 61 Левандовський, 7:2 – 72 Рафінья

22:00 Баварія – Аталанта

22:00 Ліверпуль – Галатасарай

22:00 Тоттенгем – Атлетико Мадрид

Нагадаємо, вчора, 17 березня, з Ліги чемпіонів також вилетіли Манчестер Сіті та Челсі.