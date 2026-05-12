Тиск був дуже сильним: Де Дзербі пояснив нічию Тоттенгема в матчі АПЛ

Головний тренер Тоттенгема Роберто Де Дзербі підбив підсумки матчу 36-го туру АПЛ, в якому "шпори" зіграли внічию з Лідсом (1:1).

Слова італійського фахівця цитує Sky Sports.

Де Дзербі наголосив, що його команді потрібно покращувати гру, щоб залишитися в еліті.

"Ми провели хороший матч, хоча й не видатний. Тиск був дуже сильним, тому команда не грала спокійно. Боротьба за виживання відрізняється від боротьби за Лігу чемпіонів. Ми повинні покращувати свою гру та змінювати звички", – сказав Де Дзербі.

Зазначимо, що Тоттенгем ризикує втратити прописку в АПЛ. Після 36 зіграних матчів "шпори" посідають 17-те місце, знаходячись на відстані двох балів від зони вильоту.

Напередодні Евертон із Миколенком зіграв внічию з Крістал Пелес, водночас Арсенал вирвав перемогу у Вест Гема.

В наступному турі Тоттенгем зіграє проти Челсі. Лондонське дербі відбудеться 19 травня.