Скандальна зірка Марселя може повернутися в АПЛ

Англійський вінгер Марселя Мейсон Грінвуд може влітку повернутися в АПЛ.

Останнім часом у Грінвуда значно погіршилися стосунки з головним тренером Марселя Хабібом Бейє та партнерами по команді. Через це імовірність відходу вінгера з французького клубу наприкінці поточного сезону різко зросла.

Наступним клубом Грінвуда може стати Тоттенгем, який очолює екстренер Марселя Роберто Де Дзербі. З італійським фахівцем у вінгера склалися хороші стосунки. Втім, трансфер можливий лише якщо Тоттенгем збереже прописку в АПЛ на наступний сезон.

У поточному сезоні на рахунку Грінвуда 25 голів і 10 асистів у 43 матчах за Марсель у всіх турнірах. Раніше повідомлялося про інтерес до 24-річного англійця з боку Ювентуса.