Визначилися вже три пари 1/4 фіналу КЧС-2025

Клубний чемпіонат світу 2025 року поступово наближається до стадії 1/4 фіналу, де вже відомі три пари команд, які продовжать сперечатися за перемогу на турнірі.

Останні два матчі 1/8 фіналу змагання принесли несподівані результати з вильотом двох європейських клубів. Спочатку Інтер зазнав поразки від Флуміненсе (0:2), після чого Манчестер Сіті у додатковий час програв Аль-Хілялю (3:4).

Саме переможці цих двох поєдинків зустрінуться між собою на наступній стадії КЧС-2025. Цей матч відбудеться 4 липня.

Нагадаємо, що раніше визначилися перші дві пари Клубного чемпіонату світу 2025 року.

В одному протистоянні зійдуться Палмейрас, який вибив Ботафого (1:0), та Челсі, який розгромив Бенфіку Анатолія Трубіна (4:1).

В іншому відбудеться європейська дуель за участі чинного переможця Ліги чемпіонів ПСЖ та Баварії. На стадії 1/8 фіналу французи не помітили Інтер Маямі (4:0), а німці в результативному поєдинку переграли Фламенго (4:2).

Остання чвертьфінальна пара турніру визначиться в ніч на завтра, 2 липня, коли будуть зіграні два матчі: Реал зустрінеться з Ювентусом, а дортмундська Боруссія – з Монтерреєм.

Клубний чемпіонат світу-2025. 1/4 фіналу

04.07, 22:00 | Флуміненсе – Аль-Хіляль

05.07, 04:00 | Палмейрас – Челсі

05.07, 19:00 | ПСЖ – Баварія

05.07, 23:00 Реал Мадрид/Ювентус – Боруссія Дортмунд/Монтеррей

Раніше стало відомо, чи зможе зіграти форвард Реала Кіліан Мбаппе проти Ювентуса, до цього пропустивший всі ігри КЧС-2025 через проблеми зі здоров'ям.