Інтер Маямі з Мессі та Суаресом розгромно програв ПСЖ в матчі 1/8 фіналу КЧС-2025

У неділю, 29 червня, відбувся матч 1/8 фіналу клубного чемпіонату світу між ПСЖ та Інтер Маямі.

Впевнену перемогу з рахунком 4:0 святкували футболісти французького клубу.

Чинний переможець Ліги чемпіонів вирішив всі питання ще у першому таймі: дублем відзначився Невес, у власні ворота забив Авілес, а вже у доданий час 4-й гол у ворота команди Ліонеля Мессі забив Хакімі.

Зазначимо, що за всю першу половину гри Інтер не завдав жодного удару в площину воріт ПСЖ.

Ситуація у другому таймі особливо не змінилася. ПСЖ доволі спокійно довів справу до перемогу, хоча більше підопічні Луїса Енріке не забивали.

ПСЖ у чвертьфіналі зустрінеться з переможцем пари Фламенгу – Баварія. Цей матч розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Клубний чемпіонат світу-2025

1/8 фіналу, 29 червня

ПСЖ – Інтер Маямі 4:0 (4:0)

Голи: 1:0 – 6 Невес, 2:0 – 39 Невес, 3:0 – 44 Авілес (аг), 4:0 – 45+3 Хакімі

Нагадаємо, у ніч з 28 на 29 червня відбувся матч плейоф Клубного чемпіонату світу з футболу, в якому Челсі переграв Бенфіку. Водночас Палмейрас напередодні обіграв Ботафого з рахунком 1:0.