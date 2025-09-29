FIFPro вважає, що футболісти не отримують достатньо часу на відпочинок між сезонами

Згідно з останнім дослідженням "Вплив на здоров'я та результати гравців", проведеним міжнародною профспілкою футболістів FIFPro, провідні зірки футболу грають занадто багато матчів, занадто багато подорожують і не мають достатньо часу для відпочинку між сезонами.

Про це повідомляє The Athletic.

У п'ятому щорічному звіті FIFPro про моніторинг навантаження гравців йдеться про те, що жоден з клубів, які брали участь у цьогорічному Клубному чемпіонаті світу, не надав своїм гравцям рекомендованих мінімум 28 днів відпочинку між сезонами.

Два фіналісти, Челсі та ПСЖ, надали своїм гравцям 20 та 22 дні відпустки відповідно, а потім провели передсезонні збори тривалістю лише 13 та 7 днів відповідно. Міжсезоння та передсезонні збори мадридського Реала тривали менше трьох тижнів, Манчестер Сіті також не надав своїм гравцям достатньої кількості відпустки та часу на передсезонні збори.

Жоден інший вид командного спорту не надає своїм найкращим спортсменам так мало часу на відпочинок між сезонами. Зірки провідних футбольних клубів зазвичай отримують три тижні відпочинку, порівняно з 14 тижнями для фіналістів НБА або 15 тижнями для учасників Світової серії МЛБ.

FIFPro вже багато років закликає ФІФА більш серйозно ставитися до цих питань, але поки що не вдалося зупинити, здавалося б, нестримне розширення міжнародних турнірів.

У липні цього року FIFPro звинуватила ФІФА в автократичному стилі управління футболом та ігноруванні проблем гравців.

Незважаючи на це, ФІФА готова розглянути варіант зі ще одним розширенням Клубного чемпіонату світу, який у майбутньому може проводитися кожні два роки.