У ніч з 28 на 29 червня відбувся черговий матч плейоф Клубного чемпіонату світу з футболу, в якому Челсі переграв Бенфіку.

Лондонці вийшли вперед на 64-й хвилині і булі близькі до того, щоб довести матч до перемоги, але гра була зупинена на 85-й хвилині через негоду. Потужна злива і блискавки змусили суддів перервати поєдинок.

Майже через дві години паузи команди повернулися на поле, щоб дограти останні хвилини основного часу. І саме в цей момент Бенфіка зрівняла рахунок, реалізувавши пенальті – 1:1.

У додатковому часі ситуація різко змінилася. Вилучення в складі португальців зіграло на користь лондонців, які не лише повністю захопили ініціативу, а й забили тричі – фінальний рахунок 4:1 на користь "синіх".

Цей поєдинок вже охрестили "найдовшим матчем року", адже з урахуванням перерви через негоду він тривав понад 4 години.

Клубний чемпіонат світу-2025

1/8 фіналу, 28 червня

Бенфіка – Челсі 1:4 (0:0)

Гол: 0:1 – 64 Джеймс, 1:1 – 90+5 Ді Марія (пенальті), 108 – Нкунку, 114 – Нету, 117 – Дьюзберрі-Голл

Таким чином, Челсі вийшов у чвертьфінал, де зіграє з Палмейрасом, який напередодні обіграв Ботафого з рахунком 1:0.

Зазначимо, що у груповому етапі лісабонці несподівано зайняли перше місце. "Орли" перемогли Баварію в 3 турі, а героєм матчу став саме українець Трубін.