Він нас просто виснажив: Перес розкритикував Клубний чемпіонат світу, у якому Реал брав участь перед початком сезону

Президент мадридського Реала Флорентіно Перес заявив, що тогорічний Клубний чемпіонат світу зірвав підготовку команди до подальшого сезону.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Клубний чемпіонат світу нас просто виснажив цього сезону. У нас не було передсезонної підготовки, і за три місяці ми отримали 28 травм. Це цінний досвід. Я хочу зіграти на чемпіонаті світу, але не ціною втрати цілого сезону", – розповів Перес.

Нагадаємо, що "вершкові" покинули клубний чемпіонат світу 2025, який проходив у США, на стадії півфіналу. Підопічні Хабі Алонсо вилетіли від французького Парі Сен-Жермен (0:4).

Цьогорічну кампанію-25/26 "королівський" клуб завершив на другій позиції у внутрішньому чемпіонаті. Барселона обігнала мадридців на 8 очок та посіла перше місце. У Лізі чемпіонів мадридський Реал дійшов до чвертьфіналу, де поступився мюнхенській Баварії за сумою двох матчів (4-6).

Також додамо, що напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.