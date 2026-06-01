Він нас просто виснажив: Перес розкритикував Клубний чемпіонат світу, у якому Реал брав участь перед початком сезону

Микола Літвінов — 1 червня 2026, 09:20
Президент мадридського Реала Флорентіно Перес заявив, що тогорічний Клубний чемпіонат світу зірвав підготовку команди до подальшого сезону.

Його слова цитує Фабріціо Романо.

"Клубний чемпіонат світу нас просто виснажив цього сезону. У нас не було передсезонної підготовки, і за три місяці ми отримали 28 травм. Це цінний досвід. Я хочу зіграти на чемпіонаті світу, але не ціною втрати цілого сезону", – розповів Перес.

Нагадаємо, що "вершкові" покинули клубний чемпіонат світу 2025, який проходив у США, на стадії півфіналу. Підопічні Хабі Алонсо вилетіли від французького Парі Сен-Жермен (0:4).

Цьогорічну кампанію-25/26 "королівський" клуб завершив на другій позиції у внутрішньому чемпіонаті. Барселона обігнала мадридців на 8 очок та посіла перше місце. У Лізі чемпіонів мадридський Реал дійшов до чвертьфіналу, де поступився мюнхенській Баварії за сумою двох матчів (4-6).

Також додамо, що напередодні президент Реала Флорентіно Перес спростував чутки про свою відставку, проте призначив дострокові вибори глави клубу. Його головним конкурентом на виборах є бізнесмен Енріке Рікельме.

