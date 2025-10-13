Україна вперше в історії здобула золото клубного чемпіонату світу AEON Cup 2025

Українська команда "Школи Дерюгіних" у складі Таїсії Онофрійчук, Поліни Каріки та Любові Горащенко здобула золоту медаль на клубному чемпіонаті світу AEON Cup 2025 з художньої гімнастики.

Про це повідомляє Ukrainian Rhythmic Gymnastics Federation.

Онофрійчук стала переможницею багатоборства серед сеніорок, а Каріка посіла 5 сходинку. Горащенко також опинилася на 5-му місці у багатоборстві серед юніорок. У підсумку Україна отримала 326,150 бала та виграла змагання.

Зазначається, що це перша в історії перемога України на такому турнірі. Друге місце посіла нейтральна команда, у складі яких виступали росіянки Ксенія Савінова, Марія Борисова та Уляна Янус, а третіми фінішували американки.

Зауважимо, що українки проігнорували представниць країни-агресорки, не потиснувши російським гімнасткам руку під час церемонії нагородження призерок.

Нагадаємо, напередодні збірна України зі спортивної гімнастики визначилась зі складом на чемпіонат світу 2025 року. Світова першість проходитиме з 19 по 25 жовтня в індонезійському місті Джакарті.

Також нещодавно Онофрійчук та Каріка виграли чотири золоті медалі на Гран-прі у Брно.