Барселона зіграє проти угорської команди у фіналі Клубного чемпіонату світу

В Єгипті завершилися півфінали клубного чемпіонату світу з гандболу.

Путівку до фіналу вибороли Барселона та Веспрем.

Гандбол – Клубний чемпіонат світу

1/2 фіналу, 30 вересня

Веспрем – Магдебург 23:20 (9:11, 14:9)

Барселона – Аль-Ахлі 26:21 (14:8, 12:13)

Переможець Ліги чемпіонів зумів виграти першу половину, але в другій найтитулованіший угорський клуб вирвав тріумф.

🇭🇺 VESZPRÉM ARE BACK IN THE FINAL 👊



😱 Rodrigo Corrales on fire — 13 saves at 42%!



The Hungarian giants @veszprem_hc will defend their #ihfclubwch crown in Egypt. pic.twitter.com/YT6UrolBEI — International Handball Federation (@ihfhandball) September 30, 2025

Барселона спокійно контролювала хід гри. Єгипетські фанати підтримували своїх, але ті зуміли лише скоротити відставання.

𝑽𝒊𝒔𝒄𝒂 𝒆𝒍 𝑩𝒂𝒓𝒄̧𝒂 💪



A combined 12 goals from Dika Mem and Timothey N'Guessan to send @FCBhandbol to the #ihfclubwch final 🧨💥 pic.twitter.com/iDbPtBmJuW — International Handball Federation (@ihfhandball) September 30, 2025

Це вже 18-й Клубний чемпіонат світу з гандболу. За попередні 16 розіграшів лише в 2002 році перемогу здобув катарський Аль-Садд. В усіх інших випадках переможцем був представник Європи.

Найбільше титулів здобула Барселона – 5. Тричі переможцем ставав Магдебург, Сьюдад Реал та Фюксе Берлін – двічі. Катабрія, Атлетико Мадрид і Веспрем вигравали трофей один раз.

За титул боролися 9 команд із різних континетнів світу: Замалек (Єгипет) – господар турніру, Веспрем (Угорщина) – діючий переможець, Шарджа (ОАЕ) – від Азії, Аль-Ахлі (Єгипет) – від Африки, Магдебург (Німеччина) – від Європи, Таубате (Бразилія) – від Південної Америки, Іглз (США) – від Північної Америки та Карибського басейну, Сідней (Австралія) – від Океанії.