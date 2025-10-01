Українська правда
Барселона зіграє проти угорської команди у фіналі Клубного чемпіонату світу

Руслан Травкін — 1 жовтня 2025, 07:11
В Єгипті завершилися півфінали клубного чемпіонату світу з гандболу.

Путівку до фіналу вибороли Барселона та Веспрем.

Гандбол – Клубний чемпіонат світу
1/2 фіналу, 30 вересня

Веспрем – Магдебург 23:20 (9:11, 14:9)

Барселона – Аль-Ахлі 26:21 (14:8, 12:13)

Переможець Ліги чемпіонів зумів виграти першу половину, але в другій найтитулованіший угорський клуб вирвав тріумф.

Барселона спокійно контролювала хід гри. Єгипетські фанати підтримували своїх, але ті зуміли лише скоротити відставання.

Це вже 18-й Клубний чемпіонат світу з гандболу. За попередні 16 розіграшів лише в 2002 році перемогу здобув катарський Аль-Садд. В усіх інших випадках переможцем був представник Європи.

Найбільше титулів здобула Барселона – 5. Тричі переможцем ставав Магдебург, Сьюдад Реал та Фюксе Берліндвічі. Катабрія, Атлетико Мадрид і Веспрем вигравали трофей один раз.

За титул боролися 9 команд із різних континетнів світу: Замалек (Єгипет) – господар турніру, Веспрем (Угорщина) – діючий переможець, Шарджа (ОАЕ) – від Азії, Аль-Ахлі (Єгипет) – від Африки, Магдебург (Німеччина) – від Європи, Таубате (Бразилія) – від Південної Америки, Іглз (США) – від Північної Америки та Карибського басейну, Сідней (Австралія) – від Океанії.

