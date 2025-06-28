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Палмейрас у овертаймі обіграв Ботафого та вийшов у чвертьфінал клубного чемпіонату світу

Олег Дідух — 28 червня 2025, 21:52
Палмейрас у овертаймі обіграв Ботафого та вийшов у чвертьфінал клубного чемпіонату світу
ФІФА

Плейоф клубного чемпіонату світу 2025 року відкривало протистояння двох бразильських клубів – Палмейрас і Ботафого. Поєдинок відбувався на стадіоні "Лінкольн Файненшл Філд" у Філадельфії, штат Пенсильванія.

Перший же матч плейоф турніру перейшов у овертайм – у основні 90 хвилин матчу команди голів не забивали. Долю протистояння вирішив єдиний гол, який наприкінці першого екстратайму забив Паулінью. На 116-й хвилині Палмейрас залишився у меншості через вилучення Густаво Гомеса, проте Ботафого зрівняти рахунок так і не зумів.

Клубний чемпіонат світу-2025
1/8 фіналу, 28 червня

Палмейрас – Ботафого – 1:0 ОТ (0:0)

Гол: 1:0 – 100 Паулінью

Вилучення: 116 Густаво Гомес (Палмейрас)

У чвертьфіналі Палмейрас зіграє з переможцем матчу між Бенфікою та Челсі. Цей поєдинок відбудеться у ніч з 28 на 29 червня, початок – о 23:00 за київським часом.

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Ботафого

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