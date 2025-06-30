Алонсо оцінив готовність Мбаппе до матчу з Ювентусом

Форвард мадридського Реала Кіліан Мбаппе, який нещодавно переніс гострий гастроентерит, готовий зіграти в 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу проти туринського Ювентуса.

Про це заявив головний тренер "вершкових" Хабі Алонсо.

"Мбаппе почувається краще. Він готовий", – розповів Алонсо.

Через проблеми зі здоров’ям Мбаппе не зіграв у стартових двох матчах "вершкових" на клубному чемпіонаті світу – проти Аль-Хілаля (1:1), Пачуки (3:1) та Зальцбурга (3:0).

Мадридський Реал зіграє проти італійського Ювентуса у рамках клубного ЧС 1 липня, початок зустрічі – о 22:00 за київським часом. Переможець цієї пари в чвертьфіналі зустрінеться з мексиканським Монтерреєм або дортмундською Боруссією.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе отримає новий номер в Реалі.