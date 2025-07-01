Аль-Хіляль сенсаційно вибив Манчестер Сіті з розіграшу КЧС-2025

В ніч на вівторок, 1 липня, відбувся шостий матч в межах 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу 2025 року, в якому зійшлися Манчестер Сіті та Аль-Хіляль.

Перед початком поєдинку "містяни" із величезним запасом вважалися фаворитом, що вони почали підтверджувати на перших же хвилинах, коли Бернарду Сілва відкрив рахунок.

У першому таймі підопічні Жузепа Гвардіоли створили багато моментів, але збильшити перевагу їм не вдалося. Цим на старті другої половини гри скористалися номінальні гості, які двома швидкими голами шокували суперника. Але так само швидко англійці відігралися зусиллями Ерлінга Голанда.

За 40 хвилин, які залишилися в межах основного часу, ніхто не зміг вирвати перемогу, тож матч перейшов до екстратаймів.

Там гра вирівнялася, що призвело до несподіваного результату. Філ Фоден зміг відповісти на гол Каліду Кулібалі, але на результативний удар Маркоса Леонардо, який оформив дубль, у Манчестер Сіті відповіді вже не було. Як підсумок – перемога Аль-Хіляля з рахунком 4:3.

Клубний чемпіонат світу-2025 – плейоф

1/8 фіналу, 1 липня

Манчестер Сіті (Англія) – Аль-Хіляль (Саудівська Аравія) 3:4 після д.ч. (1:0)

Голи: 1:0 – 9 Сілва, 1:1 – 46 Леонардо, 1:2 – 52 Малком, 2:2 – 55 Голанд, 2:3 – 94 Кулібалі, 3:3 – 104 Фоден, 3:4 – 112 Леонардо.

Ця перемога вивела Аль-Хіляль до 1/4 фіналу КЧС-2025, де він зіграє з Флуміненсе.

Бразильський клуб у своєму поєдинку 1/8 фіналу також виявився сильнішим за колектив з Європи – команда Ренато Гаушо обіграла міланський Інтер (0:2).