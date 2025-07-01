Інтер поступився Флуміненсе в 1/8 фіналу КЧС-2025

Міланський Інтер поступився бразильському Флуміненсе у межах 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.

Матч завершився з рахунком 0:2.

Вже на 3-й хвилині бразильський колектив вийшов вперед. Джон Аріас з правого флангу виконав навіс у штрафний майданчик, м'яч зрикошетив у гравця Інтера, чим ідеально скористався 37-річний аргентинський нападник Херман Кано, який головою відправив його у сітку воріт Зоммера.

На 40-й хвилині Ігнасіо подвоїв перевагу Флуміненсе, однак гол було скасовано після перегляду VAR через положення поза грою.

У другій половині гри Інтер затиснув суперника біля своїх воріт, проте не зміг використати свої шанси. Натомість бразильський колектив подвоїв перевагу на 90+3 хвилині гри – Еркулес підхопив м'яч на чужій половині, пройшов до лінії штрафного, звідки влучно пробив у дальній кут воріт.

Клубний чемпіонат світу-2025

1/8 фіналу, 30 червня

Інтер – Флуміненсе 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Кано, 0:2 – 90+3 Еркулес

Флуміненсе у групі з Боруссією Дортмунд, Мамелоді Сандаунз та Ульсан ХД посів друге місце. З "джмелями" бразильці зіграли внічию 0:0.

Інтер, який є чинним фіналістом Ліги чемпіонів, своєю чергою виграв квартет E з Монтерреєм, Рівер Плейтом та Уравою з Токіо.

У чвертьфіналі бразильський клуб зустрінеться з переможцем пари Манчестер Сіті – Аль-Хіляль, який відбудеться в ніч з 30 червня та 1 липня.

Напередодні Баварія в матчі з 6 голами перемогла Фламенгу. В 1/4 фіналу підопічні Венсана Компані зустрінуться з переможцем Ліги чемпіонів, чемпіонату та Кубку Франції – ПСЖ. Парижани розгромили Інтер Маямі у першому матчі плейоф. Поєдинок запланований на 5 липня.