Баварія в матчі з 6 голами перемогла Фламенгу на шляху до чвертьфіналу КЧС

Мюнхенська Баварія здобула перемогу над бразильською командою Фламенгу в матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу.

Зустріч завершилася з рахунком 4:2 на користь чинного чемпіона Німеччини. Дублем відзначився зірковий форвард Баварії Гаррі Кейн.

Попри рахунок на табло, бразильська команда чимало атакувала, проте не зуміла реалізувати свої моменти. Мюнхенці навпаки, уміло скористалися помилками суперника забивши 4 голи з 4 ударів у площину.

Клубний чемпіонат світу-2025

1/8 фіналу, 29 червня

Фламенгу – Баварія 2:4 (1:3)

Голи: 0:1 – 6 автогол Пульгар, 0:2 – 9 Кейн, 1:2 – 33 Жерсон, 1:3 – 41 Горецка, 2:3 – 55 Жоржинью (пен), 2:4 – 73 Кейн

У чвертьфіналі підопічні Венсана Компані зустрінуться з переможцем Ліги чемпіонів, чемпіонату та Кубку Франції – ПСЖ. Парижани розгромили Інтер Маямі у першому матчі плейоф. Поєдинок запланований на 5 липня.

В іншому матчі 1/4 бразильський Палмейрас зіграє з Челсі, який виявився сильнішим за Бенфіку Анатолія Трубіна.