Варфоломєєв не дебютував за збірну України через травму Судакова

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера заявив, що планував випустити на поле Івана Варфоломєєва, однак півзахисник не зміг дебютувати за національну команду через травму Георгія Судакова.

Про це наставник сказав під час пресконференції після розгромної поразки від Північної Ірландії (0:3).

"Я хотів випустити його в другому таймі, але потім, на жаль, травмувався Судаков, і це обумовило подальші заміни", – сказав Мальдера.

Зауважимо, що 22-річний футболіст вперше отримав виклик до збірної України. До цього Варфоломєєв виступав за юнацькі команди.

Іван виступає за англійський Лінкольн Сіті з Чемпіоншипу, до якого перейшов зі Слована Ліберець у серпні 2025 року. За підсумками дебютного сезону його визнали найкращим молодим гравцем клубу.

Нагадаємо, у першому поєдинку Ліги націй підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину завдяки єдиному голу Сікана. За кілька днів українці зіграли внічию з Грузією.

Наразі Україна посідає друге місце в турнірній таблиці. Наступний матч у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть 6 жовтня проти Угорщини. Початок о 21:45 за київським часом.