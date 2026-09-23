Англійський клуб продовжив контракт з українським півзахисником

Півзахисник Іван Варфоломєєв підписав новий контракт з англійським Лінкольн Сіті.

Про це повідомила пресслужба представника Чемпіоншипу.

Угода 22-річного українця діятиме до літа 2030 року.

Варфоломєєв перейшов до Лінкольна зі Слована Ліберець у серпні 2025 року. За підсумками дебютного сезону його визнали найкращим молодим гравцем клубу.

Нинішнього сезону українець уже провів 8 матчів у Чемпіоншипі, куди команда піднялася після виступів у третьому дивізіоні.

У вересні Варфоломєєв уперше отримав виклик до національної збірної України на матчі Ліги націй. Раніше півзахисник виступав за молодіжну збірну.

Спортивний директор Лінкольна Джез Джордж відзначив прогрес футболіста й висловив сподівання, що той дебютує за головну команду країни під час найближчої міжнародної паузи.