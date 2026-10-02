Україна зазнала розгромної поразки від Північної Ірландії у 3-му турі Ліги націй

У п'ятницю, 2 жовтня, збірна України провела матч 3-го туру Ліги націй УЄФА-2026/27, у якому розгромно поступилася Північній Ірландії.

Зустріч завершилася з рахунком 0:3.

Північна Ірландія активніше розпочала матч. Уже на четвертій хвилині Джеймі Донлі спробував пробити з межі штрафного майданчика, але не влучив у ворота. Згодом українські захисники заблокували удар Террі Девліна, а небезпечний простріл Тома Етчесона перервали, вибивши м'яч на кутовий.

Саме цей стандарт приніс супернику гол. Після подачі Трея Х'юма Кейрон Браун переправив м'яч у ворота й відкрив рахунок. Українцям довелося зачекати на перевірку епізоду за допомогою VAR, однак арбітр залишив гол у силі.

Найкращу нагоду відповісти Україна створила на 20-й хвилині. Георгій Судаков відгукнувся на передачу з флангу та пробив головою, проте Пірс Шарлес відбив м'яч. Замість того щоб зрівняти рахунок, уже за дві хвилини українці пропустили вдруге: Кіран Моррісон доставив м'яч у штрафний майданчик, де Айзек Прайс головою спрямував його під праву стійку.

За рахунку 0:2 Україна продовжила шукати можливості біля чужих воріт. Спершу захисники перервали простріл Валерія Бондаря, а на 27-й хвилині Шарлес знову врятував північноірландців – цього разу після небезпечного удару Едуарда Сарапія у верхній кут.

Українці намагалися використати й кутові, які виконував Судаков, але суперник відбивав подачі. Ще одна спроба самого Георгія з межі штрафного завершилася ударом над поперечиною.

Північна Ірландія також створювала загрозу. Наприкінці тайму Руайрі Макконвілл пробив головою повз ворота після навісу, а перед самою перервою Дмитро Різник перехопив передачу Моррісона у штрафний майданчик. Першу половину Україна завершила з відставанням у два м'ячі.

На початку другого тайму Україна була близькою до гола. На 48-й хвилині Микола Матвієнко увірвався у штрафний майданчик і замкнув простріл, але м'яч пройшов поруч із лівою стійкою. Північна Ірландія відповіла небезпечним ударом Броді Спенсера, який також не влучив у ворота.

Андреа Мальдера розпочав зміни у складі, випустивши Єгора Назарину замість Володимира Бражка. На 60-й хвилині Судаков знову пробив трохи вище поперечини, а вже за хвилину Україна пропустила втретє: Браун ударом головою оформив дубль.

Після цього тренер українців провів потрійну заміну. Олександр Зубков змінив Андрія Ярмоленка, Данило Сікан – Валерія Бондаря, а Матвій Пономаренко вийшов замість Романа Яремчука, який не зміг продовжити гру через травму.

Сікан міг скоротити відставання вже на 69-й хвилині. Нападник отримав передачу у штрафному майданчику та завдав обвідного удару, але м'яч зачепив праву стійку й вилетів за межі поля.

Північна Ірландія освіжила склад, випустивши Джастіна Девенні, Джоша Мадженніса, Патріка Келлі та Падді Макнейра. Українці продовжували шукати можливості біля чужих воріт, проте подачі Віктора Циганкова з кутових захисники суперника перехоплювали.

У підсумку "синьо-жовтим" не вдался забити бодай гол престижу, а Андреа Мальдера зазнав першої поразки в офіційному матчі на чолі збірної.

Ліга націй УЄФА

3-й тур, 2 жовтня

Ліга В2

Україна – Північна Ірландія 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 9 Браун, 0:2 – 22 Прайс, 0:3 – 61 Браун

Україна: Різник, Бондар (Сікан, 62), Забарний, Сарапій, Матвієнко, Очеретько, Бражко (Назарина, 56), Циганков, Ярмоленко (Зубков, 62), Судаков (Назаренко, 68), Яремчук (Пономаренко, 62).

Північна Ірландія: Пірс Чарльз, Спенсер, Атчесон (Макнейр, 84), Макконвілл, Браун, Девлін (О’Нілл, 84), Моррісон (Келлі, 77), Х’юм, Ші Чарльз, Прайс (Девенні, 67), Донлі (Мадженніс, 77).

Попередження: Матвієнко, 57; Пономаренко, 88; Сікан, 88 – Спенсер, 64.

Нагадаємо, у перших двох матчах турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину, а також зіграли внічию з Грузією. Наступний поєдинок у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть 6 жовтня проти Угорщини. Початок о 21:45 за київським часом.