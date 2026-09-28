Збірна України експериментальним складом зіграла внічию з Грузією у 2-му турі Ліги націй

У понеділок, 28 вересня, збірна України провела свій другий матч у Лізі націй УЄФА сезону-2026/27, у якому на виїзді зіграла внічию з Грузією.

Зустріч завершилася з рахунком 0:0.

Грузини могли забити вже на 3-й хвилині після помилки Валерія Бондаря, однак Отар Кітеішвілі пробив у руки Трубіну. Україна відповіла ударом Матвія Пономаренка з лівої частини штрафного майданчика – м'яч пройшов поруч із дальньою стійкою.

У середині тайму Трубін відбив удар Гіоргі Чакветадзе у верхній кут. Ще один небезпечний момент виник на 29-й хвилині: після втрати м'яча українцями Жорж Мікаутадзе віддав передачу Хвічі Кварацхелії, але той не зумів переграти воротаря. "Синьо-жовті" відповіли неточними ударами від Ваната і Сарапія.

Наприкінці тайму Трубін вибив м'яч після кутового Кварацхелії, а удар Кітеішвілі головою пройшов вище воріт, а вже у компенсований арбітром час міг забивати Зубков, однак з його ударом Мамардашвілі впорався. У підсумку Україна доволі експериментальним складом (10 змін у старті, якщо порівнювати з матчем проти Угорщини), втримала ворота на замку.

На початку другої 45-хвилинки Мальдера змінив лінію нападу, випустивши замість Ваната та Пономаренка Яремчука та Сікана, а Піхальонка змінив Очеретько.

Грузія продовжувала більше володіти м'ячем, а "синьо-жовті" шукати можливості під час контратак. Однак першу половину тайму якихось гострих моментів біля обох воріт вболівальники не побачили.

Лише на 63-й хвилині Кварацхелія після передачі Чекветатзе з гострого кута пробив у ближній кут воріт Трубіна, але Анатолій відбив цей постріл, а далі "пожежу" погасив Бондар. На цей момент українці відповіли черговим неточним ударом, цього разу у виконанні Очеретька.

Надалі малюнок гри, як і рахунок, ніяк не змінився. Грузини мали трохи більше шансів вийти вперед, але останні їх спроби не мали вигляд гострих. Хоча можна згадати потужний удар низом від Хвічі, на який зреагував Трубін.

Українці ж так і залишилися з двома ударами у площину воріт за весь матч (під завершення поєдинку точно в руки голкіперу пробив Очеретько), але змогли втримати нічийний результат.

Зазначимо, що команди зустрічалися між собою в офіційних матчах 4 рази, і в усіх була зафіксована нічия.

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Ліга націй УЄФА

2-й тур, 28 вересня

Ліга В

Грузія – Україна 0:0

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Гоглічідзе, Двалі, Лочошвілі, Цітаішвілі, Кочорашвілі (Єгоян, 90+2), Кітеїшвілі (Меквабішвілі, 73), Чакветадзе (Давіташвілі, 73), Мікаутадзе (Квернадзе, 67), Кварацхелія.

Україна: Трубін, Бондар, Сарапій, Михавко, Зубков (Циганков, 79), Піхальонок (Очеретько, 46), Хлань (Шапаренко, 65), Назарина, Михайличенко, Пономаренко (Яремчук, 46), Ванат (Сікан, 46).

Попередження: Гоглічідзе (54), Меквабішвілі (81) – Ванат (17), Сікан (46), Бондар (75), Очеретько (89).

Нагадаємо, у 1-му турі Україна з мінімальним рахунком перемогла Угорщину.