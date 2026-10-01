Мальдера: Ярмоленко дуже хоче грати

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оцінив шанси вінгера збірної України Андрія Ярмоленка зіграти у двох наступних матчах команди в Лізі націй.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба УАФ.

"З Ярмоленком нам потрібно дуже уважно працювати. Ми всі чудово знаємо, які в нього технічні якості, але в нього є й інші. Він дуже хоче грати. Я зі своєї сторони маю зрозуміти, коли буде правильний час, аби його випустити. Він повністю готовий. Під час цих двох матчів він буде для нас цінним ресурсом" , – заявив Мальдера.

Попереду на Україну чекають два матчі Ліги націй: 2 і 5 жовтня проти Північної Ірландії та Угорщини відповідно. Обидва матчі відбудуться у Трнаві (Словаччина). У попередніх двох матчах збірної проти Угорщини та Грузії Ярмоленко на поле не виходив.