Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Мальдера: Ярмоленко дуже хоче грати

Олег Дідух — 1 жовтня 2026, 14:33
Мальдера: Ярмоленко дуже хоче грати
Андрій Ярмоленко
УАФ

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера оцінив шанси вінгера збірної України Андрія Ярмоленка зіграти у двох наступних матчах команди в Лізі націй.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба УАФ.

"З Ярмоленком нам потрібно дуже уважно працювати. Ми всі чудово знаємо, які в нього технічні якості, але в нього є й інші. Він дуже хоче грати. Я зі своєї сторони маю зрозуміти, коли буде правильний час, аби його випустити. Він повністю готовий. Під час цих двох матчів він буде для нас цінним ресурсом", – заявив Мальдера.

Попереду на Україну чекають два матчі Ліги націй: 2 і 5 жовтня проти Північної Ірландії та Угорщини відповідно. Обидва матчі відбудуться у Трнаві (Словаччина). У попередніх двох матчах збірної проти Угорщини та Грузії Ярмоленко на поле не виходив.

Збірна України з футболу Андрій Ярмоленко Андреа Мальдера

Збірна України з футболу

Забарний: Знаємо сильні сторони Північної Ірландії
Мальдера: Північна Ірландія – це не тільки стандарти
Мальдера назвав воротарів збірної України на два наступні матчі
Мальдера: Ми не можемо розраховувати на Миколенка
Миколенко повернувся у загальну групу збірної України перед матчем з Північною Ірландією

Останні новини