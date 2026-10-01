Мальдера: Північна Ірландія – це не тільки стандарти

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера оцінив підготовку команди до матчу з Північною Ірландією у Лізі націй.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба УАФ.

"Як вибудуваний фокус підготовки до стандартів? Не тільки для цього матчу – Володимир Єзерський займається стандартними положеннями. І, як я вже говорив, кожна команда має свою унікальну ідентичність. Північна Ірландія – це не тільки стандарти. Це потужна команда, дуже збалансована. Вони дійсно гарно діють при стандартах, і це їхня перевага.

Ми готуємося, як завжди, в нормальному режимі, і це не має становити для нас якесь переживання. І залежить, звісно, від того, які в нас очікування від цієї групи. Наші очікування – це створити хороший фундамент на гру.

Нам дуже корисно, нам потрібно грати з командами, в яких різні характеристики. Краще познайомитися з новими гравцями, ну і, звісно, що результат важливий для нас.

Як я вже сказав під час першої пресконференції, нам потрібно зберігати баланс під час усього шляху і йти вперед", – сказав Мальдера.