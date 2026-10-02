Мальдера емоційно звернувся до команди перед матчем з Північною Ірландією

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера звернувся до команди перед матчем Ліги націй з Північною Ірландією.

Про це повідомляє УАФ.

"Збірна України не моя, не ваша, нічия. Вона належить українському народу, тому ми повинні пишатися і дуже сильно пишатися, що представляємо збірну сьогодні. І я кажу це з великою гордістю, оскільки для мене велика честь представляти сьогодні національну команду України", – заявив Мальдера.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Напередодні став відомий список заявлених гравців збірної України на поєдинок проти Північної Ірландії. До нього не потрапили сім гравців, які були викликані на збір.

Зокрема у цій зустрічі нашій команді не допоможе через травму Віталій Миколенко, який вже залишив розташування збірної. Раніше повідомлялося про те, що захисник повернувся до тренувань із командою, проте Мальдера вирішив не ризикувати здоров'ям гравця.

Відзначимо, що ви можете простежити за текстовою онлайн-трансляцією поєдинку проти Північної Ірландії на "Чемпіоні", ознайомившись із цим посиланням.