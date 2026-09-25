Збірна України з голом Сікана переграла Угорщину в Лізі націй

Збірна України у першому офіційному поєдинку під керівництвом головного тренера Андреа Мальдери обіграла національну команду Угорщини в межах 1-го туру Ліги націй.

Зустріч завершилась з рахунком 1:0.

Угорці на правах господарів активно розпочали поєдинок, створивши гольову нагоду вже на 11-й хвилині: Собослаї подав із правого флангу на Шефера, той скинув м'яч головою на Лукача, який у падінні влучив у поперечину воріт Різника. Згодом Бендегуз Болла мав чудову нагоду відкрити рахунок, але з лінії воротарського майданчика пробив вище воріт.

Українці відповіли ударами Циганкова та Бражка, а вийти вперед "синьо-жовтим" дозволив гол Данила Сікана. Нападник головою переправив м'яч у сітку після ідеального навісу Георгія Судакова з флангу.

Друга половина розпочалася з тотального контролю м'яча з боку угорців, які всіма силами намагалися відігратися. "Синьо-жовті" свої шанси шукали на контратаках. Зокрема, вихід віч-на-віч не реалізував Ігор Краснопір.

Наприкінці зустрічі Олександр Назаренко отримав вилучення після другої жовтої картки.

Згодом відбулася сутичка між Циганковим та Собослаї, до якої долучилися майже всі гравці обох команд. У підсумку обидва отримали по "гірчичнику", а також попередження дістали Керкез та Матвієнко.

Зазначимо, що це було третє очне протистояння між командами. Обидва попередні матчі, які відбулися у 1992 році, виграли угорці.

Ліга націй УЄФА

1-й тур, 25 вересня

Ліга В

Угорщина – Україна 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Сікан

Угорщина: Б. Тот, Керкез, Чингер (Сюч, 84), Орбан, Болла, Віталіш (Тот, 46), Чонгваї (Р. Тот, 66), Шефер, Собослаї (к), Реджич (Юрек, 62), Лукач (Барань, 46)

Україна: Різник, Крупський (Бондар, 59), Забарний, Матвієнко (к), Миколенко, Бражко (Назарина, 46), Очеретько, Судаков (Драмбаєв, 90+1), Циганков, Ванат (Назаренко, 59), Сікан (Краснопір, 66)

Попереджені: Шефер (5), Барань (83), Керкез (90+4), Собослай (90+4) – Бражко (21), Крупський (49), Назаренко (71), Циганков (90+4), Матвієнко (90+4).

Вилучений: Назаренко (90+2)

Свій наступний матч "синьо-жовті" зіграють 28 вересня на виїзді проти Грузії, яка напередодні з нереалізованим пенальті Кварацхелії у компенсований час програла Північній Ірландії.