Українець став найкращим молодим гравцем сезону в англійському клубі

Олександр Булава — 27 квітня 2026, 19:45
Іван Варфоломєєв
ФК Лінкольн Сіті

Український футболіст Іван Варфоломєєв був найкращим молодим гравцем Лінкольн Сіті в сезоні-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний гравець приєднався до команди влітку 2025 року та вже у своєму дебютному сезоні провів 36 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол і три результативні передачі.

Зазначимо, що Лінкольн Сіті впевнено здобув перемогу в Першій лізі Англії, набравши 100 очок, і завчасно гарантувала собі підвищення у класі.

"Чорти", якими лякають Тоттенгем. Як Варфоломєєв прийшов у клуб лузерів – і подарував йому найкращі часи

Попереднього разу "чорти" в другому за рахунком дивізіоні грли в сезоні-1960/61. Підйом команди розпочався у 2017 році, коли команда вийшла до Другої ліги, а у 2019 році – до Першої ліги.

