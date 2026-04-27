Українець став найкращим молодим гравцем сезону в англійському клубі

Український футболіст Іван Варфоломєєв був найкращим молодим гравцем Лінкольн Сіті в сезоні-2025/26.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний гравець приєднався до команди влітку 2025 року та вже у своєму дебютному сезоні провів 36 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок один гол і три результативні передачі.

Зазначимо, що Лінкольн Сіті впевнено здобув перемогу в Першій лізі Англії, набравши 100 очок, і завчасно гарантувала собі підвищення у класі.

Попереднього разу "чорти" в другому за рахунком дивізіоні грли в сезоні-1960/61. Підйом команди розпочався у 2017 році, коли команда вийшла до Другої ліги, а у 2019 році – до Першої ліги.

Раніше Лестер через 10 років після чемпіонства в АПЛ вилетів до третього дивізіону.