Мальдера назвав воротарів збірної України на два наступні матчі

Головний тренер збірної України з футболу Андреа Мальдера розповів про те, хто захищатиме ворота команди в наступних двох матчах Ліги націй.

Слова італійського фахівця наводить пресслужба УАФ.

"Завтра (2 жовтня, – прим.) зіграє Різник, далі, якщо все буде добре – з Угорщиною матч проведе Трубін. Я довіряю обом воротарям, вони чудово і прекрасно все це знають, пояснив їм своє бачення. Важливо, щоб всі три воротарі росли професійно. Як польові гравці, так і воротарі — всі мають почуватися важливими, якщо буде можливість Єрмакову вийти", – заявив Мальдера.

Також тренер відповів на запитання про те, як команда гратиме в атаці проти Північної Ірландії.

"Нападники? Ймовірно, завтра проти нас зіграють в п'ять захисників, шукатимемо рішення, яке дозволить нам перемогти", – додав фахівець.

Матч Україна – Північна Ірландія відбудеться 2 жовтня у Трнаві на стадіоні імені Антона Малатинського. Він розпочнеться о 21:45 за київським часом. Поєдинок проти Угорщини відбудеться на тій же арені 5 жовтня (21:45).