Україна після розгромної поразки від Північної Ірландії опустилася на 2 місце турнірної таблиці Ліги націй

Збірна України з футболу після поразки від Північної Ірландії (0:3) опустилася на друге місце турнірної таблиці групи 2 у Лізі націй УЄФА.

Команду Андреа Мальдери випередила саме північноірландська команда, у якої тепер 7 очок. Ірландці втратили бали лише у грі з Угорщиною у другому турі.

Саме Угорщина, у якої рівна кількість балів з Україною, перебуває на третій сходинці. "Синьо-жовті" випереджають суперника лише завдяки перемозі в особистому протистоянні у першому турі.

Турнірна таблиця Ліги націй

Група 2, Ліга В

Північна Ірландія – 7 очок Україна – 4 очки Угорщина – 4 очки Грузія – 1 очко

Нагадаємо, у першому поєдинку турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину завдяки єдиному голу Сікана. За кілька днів українці зіграли внічию з Грузією.

Наступний матч у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть 6 жовтня проти Угорщини. Початок о 21:45 за київським часом.