Україна після розгромної поразки від Північної Ірландії опустилася на 2 місце турнірної таблиці Ліги націй
Збірна України з футболу після поразки від Північної Ірландії (0:3) опустилася на друге місце турнірної таблиці групи 2 у Лізі націй УЄФА.
Команду Андреа Мальдери випередила саме північноірландська команда, у якої тепер 7 очок. Ірландці втратили бали лише у грі з Угорщиною у другому турі.
Саме Угорщина, у якої рівна кількість балів з Україною, перебуває на третій сходинці. "Синьо-жовті" випереджають суперника лише завдяки перемозі в особистому протистоянні у першому турі.
Турнірна таблиця Ліги націй
Група 2, Ліга В
- Північна Ірландія – 7 очок
- Україна – 4 очки
- Угорщина – 4 очки
- Грузія – 1 очко
Нагадаємо, у першому поєдинку турніру підопічні Андреа Мальдери перемогли Угорщину завдяки єдиному голу Сікана. За кілька днів українці зіграли внічию з Грузією.
Наступний матч у Лізі націй "синьо-жовті" проведуть 6 жовтня проти Угорщини. Початок о 21:45 за київським часом.