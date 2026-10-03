Віддалися на всі 100%: Мальдера – про розгромну поразку України від Північної Ірландії у Лізі націй

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера прокоментував поразку від Північної Ірландії у третьому турі Ліги націй, зазначивши, що не сердився на гравців, однак залишився незадоволеним їхніми діями наприкінці зустрічі.

Про це він сказав в ефірі MEGOGO.

"Звісно, результат визначає наше майбутнє. Я бачу, що хлопці трохи з похнюпленими головами. Я на них не розізлився. Ми відкоригували деякі речі. Гадаю, що в останні 8–10 хвилин ми трохи втратили голову, такі речі не мають траплятися на полі.

Хлопці, я вважаю, віддали свій максимум. Можливо, ми не заслужили програти з таким результатом, але я бачив, як вони віддалися на полі на всі 100%", – сказав Мальдера.

Тренер також розповів про план на матч. Українці готувалися атакувати як через центр, так і через фланги, приділяючи більше уваги правому краю.

"У нас був план А, план Б. Ми готові були грати і в середині поля, і через фланги. Насправді ми більше насичували наш правий фланг, намагалися працювати через нього, грати там.

Ми дуже багато разів добігали до штрафного. Поки не маю всіх даних по матчу, але мені здається, десь 20–25 разів. Але перший пропущений гол нас трішки вибив з колії", – зазначив тренер.

Вже на пресконференції тренер відповів на питання, чи продовжаться експерименти зі складом у матчі з Угорщиною.

"Не думаю, що саме це стало причиною сьогоднішнього результату. Дуже було важливо правильно управляти ресурсами та енергією футболістів. Я гадаю, що ми дуже непогано грали під час контролю мʼяча.

На жаль, через кілька невдалих епізодів ми пропустили. В певних ситуаціях нам треба було діяти більш уважно, але ми припустилися помилок", – додав Мальдера.

Нагадаємо, Україна поступилася Північній Ірландії з рахунком 0:3. Кейрон Браун оформив дубль, ще один м'яч забив Айзек Прайс.