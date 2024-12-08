Шлюб на паузі? Модель і дружина лідера Баварії загадково зникла із соцмереж

Дружина зірки Баварії Томаса Мюллера, Ліза Мюллер, повністю очистила свій Instagram і змінила аватар. Цей несподіваний крок підживив чутки про кризу в їхньому шлюбі.

Раніше повідомлялося, що подружжя відписалося одне від одного в соцмережах.

У травні Ліза припинила стежити за Томасом, а кілька місяців по тому він зробив те саме. Попри це, жінка підтримала чоловіка в червні на матчі збірної Німеччини проти Данії.

Однак на цьогорічному Октоберфесті пара не з'явилася разом. Томаса помітили в компанії Ліни Кімміх, дружини його товариша по команді Йозуа Кімміха, але без своєї коханої.

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На запитання про їхнє особисте життя Ліза відповіла: "Я не є придатком чи "сумочкою" свого чоловіка." Агент Томаса також утримався від коментарів.

Чи це ознака серйозних проблем у стосунках, чи просто бажання відійти від публічності, поки залишається загадкою.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 35-річного німецького футболіста 1 гол та 1 асист у 13 матчах Бундесліги.