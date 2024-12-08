Шлюб на паузі? Модель і дружина лідера Баварії загадково зникла із соцмереж
Дружина зірки Баварії Томаса Мюллера, Ліза Мюллер, повністю очистила свій Instagram і змінила аватар. Цей несподіваний крок підживив чутки про кризу в їхньому шлюбі.
Раніше повідомлялося, що подружжя відписалося одне від одного в соцмережах.
У травні Ліза припинила стежити за Томасом, а кілька місяців по тому він зробив те саме. Попри це, жінка підтримала чоловіка в червні на матчі збірної Німеччини проти Данії.
Однак на цьогорічному Октоберфесті пара не з'явилася разом. Томаса помітили в компанії Ліни Кімміх, дружини його товариша по команді Йозуа Кімміха, але без своєї коханої.
На запитання про їхнє особисте життя Ліза відповіла: "Я не є придатком чи "сумочкою" свого чоловіка." Агент Томаса також утримався від коментарів.
Чи це ознака серйозних проблем у стосунках, чи просто бажання відійти від публічності, поки залишається загадкою.
Нагадаємо, цього сезону на рахунку 35-річного німецького футболіста 1 гол та 1 асист у 13 матчах Бундесліги.