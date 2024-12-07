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Коман та Мюллер зазнали пошкоджень перед грою з Шахтарем у Лізі чемпіонів

Олексій Погорелов — 7 грудня 2024, 23:28
Коман та Мюллер зазнали пошкоджень перед грою з Шахтарем у Лізі чемпіонів
Кінгслі Коман
Getty Images

Баварія не без втрат провела матч 13 туру Бундесліги проти Гайденгайма (4:2). Пошкоджень зазнали одразу двоє: Кінгслі Коман та Томас Мюллер.

Про це повідомялє Bayern & Germany з посиланнями на BILD.

Мюллер пошкодив спину в результаті спроби пробити ударом через себе у першому таймі. 35-річний хавбек вийшов на другий тайм, але був замінений на 51-й хвилині.

Сам Томас вважає, що він буде готовий зіграти з Шахтарем у Лізі чемпіонів.

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Більші проблеми виникли у Комана. Француз вийшов на заміну на 71-й хвилині, але був змушений залишити поле у доданий до другого тайму час.

За інформацією джерела, у 28-річного француза діагностували м'язове пошкодження, через яке він більше не зіграє у 2024 році.

Нагадаємо, що матч Баварії проти донецького Шахтаря відбудеться у вівторок, 10 грудня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У 2024 році після цієї гри "ротен" проведуть ще два поєдинки у межах Бундесліги: проти Майнца (14 грудня) та РБ Лейпциг (20 грудня).

Баварія Ліга чемпіонів Томас Мюллер Шахтар Донецьк Кінгслі Коман

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