Лідер Баварії близький до розлучення із дружиною-моделлю, з якою прожив 15 років

У футболіста Баварії Томаса Міллера та його дружини Лізи наступила криза у стосунках, яка може призвести до розлучення.

Ще у травні кохана футболіста підписалася від нього у соціальних мережах, а пізніше і видалила усі спільні фото. Проте вже під час Євро-2024 Ліза була на трибунах та підтримувала чоловіка.

Стало відомо, що і сам Томас підписався від своєї дружини у соціальних мережах, натякаючи, ймовірно, на розрив стосунків. Пара разом вже понад 15 років.

Нагадаємо, Ліза є колишньою моделлю. Зараз дружина Мюллера професійно займається кінним спортом, а також дає уроки верхової їзди. На її рахунку багато різних нагород нагород.

Цього сезону на рахунку 35-річного гравця мюнхенського клубу 1 гол та 1 асист у 7 матчах Бундесліги.