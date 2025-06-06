Баварія може включити свого захисника в угоду щодо Леау

Баварія готова включити одного зі своїх гравців у можливу угоду щодо трансферу вінгера Мілана Рафаела Леау.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Мілан хоче зберегти вінгера збірної Португалії та буде готовий розглянути лише пропозиції в розміні близько 100 мільйонів євро. Баварія ж готова запропонувати за Леау 60 мільйонів євро та включити в угоду одного зі своїх гравців.

Цим гравцем може стати центральний захисник Кім Мін Чже. За інформацією La Gazzetta dello Sport, Мілан зацікавлений у його підписанні. Вартість 28-річного корейця оцінюється в 40 мільйонів євро.

Кім Мін Чже вже виступав у Серії А за Наполі в сезоні-2022/23, ставши з неаполітанцями чемпіоном Італії. У поточному сезоні на його рахунку 3 голи в 43 матчах у всіх турнірах.