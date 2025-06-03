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Баварія націлилась на трансфер лідера Мілана

Олександр Булава — 3 червня 2025, 00:36
Баварія націлилась на трансфер лідера Мілана
Рафаел Леау
Getty Images

Вінгер збірної Португалії та Мілана Рафаел Леау зацікавив мюнхенську Баварію.

Про це повідомляє Bild.

Минулого тижня відбулася перша зустріч між представниками гравця та Баварії. За результами якої Леау дав згоду на перехід на перехід до мюнхенського клубу, однак сам трансфер буде непросто здійснити.

Мілан не хоче відпускати свого лідера, також на гравця розраховує новий головний тренер команди Массіміліано Аллегрі.

Очікується, що італійці будуть вимагають за 25-річного вінгера 130 млн євро. Його контракт, який діє до 2028 року, навіть містить пункт про відступні у розмірі 175 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Леау 12 голів і 13 асистів у 50 матчах за Мілан у всіх турнірах. Трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

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