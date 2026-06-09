Шаран відреагував на виліт Олександрії у Першу лігу

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив поразку від Лівого Берега (0:1) у матчі-відповіді за право виступати в Українській Прем'єр-лізі.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Тільки що в роздягальні я видихнув. Я сказав усе що я думав, і повторювати, звичайно, в ефірі це не буду, бо це буде неправильно. Але Лівий берег, на мою думку, більше заслуговував на місце в УПЛ.

Хвилювання моїх гравців? Я був здивований, тому що ми налаштовували хлопців на спокійну гру, щоб вони грали, бо якщо буде якась скутість, вони не зможуть проявити свої найкращі якості, будуть переживання, хвилювання – це не буде футбол.

Ми розуміли прекрасно, за рахунок чого ми можемо правильно зіграти проти Лівого берега. Але я здивувався, коли побачив такий брак, особливо в тих гравців, від яких я навіть не очікував такого. Для мене це було дуже-дуже дивно.

Я думав, що заспокоїлися – і потім усе буде нормально. Дійсно, після 20-ї хвилини ми побачили, що ми спокійно, нормально граємо, але, знов-таки, брак був дуже великий", – сказав він.